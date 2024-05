Paritarie - il Vescovo Lagnese | Penso la scuola come tra le fondamentali vie per l’Evangelizzazione

Il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi , in un'intervista a Tgcom24, ha sottolineato l'importanza di coltivare la curiosità e la fantasia nei bambini, fin dai primi anni di scuola . L'articolo Il premio Nobel Parisi : “La scuola deve insegnare ...

Lo psicoterapeuta Matteo Lancini, intervistato da Annalisa Cuzzocrea allo stand de La Stampa al Salone del Libro, lancia un appello accorato per la tutela degli Adolescenti, paragonandoli a "panda in via d'estinzione". L'articolo Adolescenti come ...