Flavio Insinna verso l’addio alla Rai L’indiscrezione sul presunto game show a la7

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo Amadeus al Nove, eccovicino alRai con La7 come nuova casa. Manca ancora l’ufficialità, ma le voci girano da settimane e in queste ultime ore, Dagospia torna sulle indiscrezioni facendo sapere che sarà uno dei volti della televisione di Urbano Cairo. Per il conduttore sarebbe pronto unin preserale che avrà il compito di trainare il telegiornale di Enrico Mentana, il giornalista che proprio qualche giorno fa – in relazione al confronto con Otto e Mezzo – citava gli scarsi risultati del programma che lo precede (la serie Padre Brown). Il conduttore attualmente è uno dei giudici dello– flop di Milly Carlucci e ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione.era già stato corteggiato da La7. ...