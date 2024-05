Volley Maschile - l’Italia vince con la Serbia nel primo test match della stagione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 13 maggio 2024) Trento – Mentre la Nazionale Italiana diFemminile si prepara ad affrontare la prima parteNations League ad Antalya, in Turchia, gli AzzurriPallavolo Nazionale scendono in campo neldi Coach De Giorgi, che dovrà affrontare anch’essa la Nations Leagueper strappare il pass olimpico per Parigi, ha vinto intanto con laa Cavalese, in provincia di Trento. Ha trionfato al tie-break e il risultato finale è stato quello di 3-2 (23-25, 33-31, 20-25, 25-20, 15-11). Ottimo l’esordio allora degli Azzurri, che puntano a Parigi 2024. Foto feder.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...