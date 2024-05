Bambina ferita gravemente da un pitbull nel milanese L’Oipa | Un’altra vittima della moda Urge normare la detenzione di determinati cani

L'Iran attacca Israele con 185 droni e 36 missili da crociera , mentre il presidente degli Stati Uniti Biden convoca il G7 per una risposta unitaria. Notte terribile in Medio Oriente dopo la raffica partita da Teheran , intercettata per il 99% nel ...

Un uomo di 71 anni lotta per la vita e una donna di 37 è gravemente ferita in un violento attacco avvenuto oggi a Varese . Una città è stata sconvolta da un tragico evento avvenuto nella tarda mattinata di oggi. In una via residenziale, l’orrore si ...

Cade da 5 metri, grave un operaio in Friuli - Cade da 5 metri, grave un operaio in Friuli - un uomo è caduto da un'altezza di circa cinque metri ed è rimasto ferito in modo grave. Immediatamente la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto una ambulanza e un elicottero. L'operario è ...

Gaza, continua l'avanzata dei tank israeliani. Colpito veicolo Onu vicino al valico di Rafah: un morto e un ferito grave - Gaza, continua l'avanzata dei tank israeliani. Colpito veicolo Onu vicino al valico di Rafah: un morto e un ferito grave - L'Egitto ha informato gli altri mediatori nei negoziati per Gaza del suo «categorico rifiuto dell'escalation israeliana nella Rafah palestinese» e che ritiene «Israele responsabile del deterioramento ...

Incidente a Cagliari: 14enne ferita gravemente dopo essere stata investita in via dell’Abbazia - Incidente a Cagliari: 14enne ferita gravemente dopo essere stata investita in via dell’Abbazia - Un grave incidente si è verificato a Cagliari nel primo pomeriggio di oggi: una ragazza di soli 14 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via dell’Abbazia. Il conducente ...