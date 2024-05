Samsung Galaxy A54 e A34 | arriva l’aggiornamento alla OneUI 6 1

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha iniziato a distribuirea One UI 6.1 per i suoi smartphone di fascia mediaA54 e A34 Dopo aver risolto i problemi riscontrati nelOne UI 6.1 per la serieS22,è finalmente pronta a portare la nuova versione della sua interfaccia personalizzata anche sui suoi smartphone di fascia media più venduti dello scorso anno.A54 e A34: ecco6.1 Si tratta deiA54 e A34, che in Corea del Sud, patria di, stanno iniziando a riceverea One UI 6.1. È importante sottolineare che, come previsto, questi due modelli non riceveranno le funzionalità di ...