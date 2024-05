Conto bancario - come scegliere quello giusto per noi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 –gestire il proprio denaro in maniera consapevole in un’era in cui tutto va digitalizzandosi, perfino i pagamenti? Agli italiani il contante piace, ma l’utilizzo delle carte di pagamento sta rapidamente emergendol’opzione dominante. A rivelarlo è Banca d’Italia, secondo cui nel corso del 2022, il numero di transazioni effettuate con carte di debito è balzato del 25% rispetto all’anno precedente, confermando una tendenza in costante ascesa. INTERNO SALONE DEI PAGAMENTI CARTA DI CREDITO CARTE DI CREDITO NEXI PAGAMENTO CONTACTLESS POS Ilcorrente Per il 90% delle famiglie italiane la risposta è ilcorrente. Si tratta di uno strumento che consente di ricevere entratelo stipendio o la pensione ed effettuare pagamenti, anche utilizzando diversi ...

