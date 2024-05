Scurati senza freni | ancora frigna per una bufala già smentita

(Di lunedì 13 maggio 2024) La lagna serve. È utile a restare sulla cresta dell’onda, essere invitati di nuovo in tv, finire sul palco del Salone del Libro e trasformarsi nel nuovo idolo della sinistra da salotto. Per questo Antonio, quando il tempo avrebbe imposto di mettere una pietra sopra sulla presunta (e) censura della Rai al suo monologo, insiste nel ritenersi vittima di quel 25 aprile. Poi metteteci i giornali compiacenti che gli dedicano addirittura la prima pagina e il gioco è fatto. Il pezzo di Caterina Soffici che parla dell’intervista di Annalisa Cuzzocrea aoggi è insuperabile. Nel senso negativo del termine. Tema del giorno: il “clima che si respira” in Italia, dove giornalisti, autori, scrittori e pensatori non avrebbero libertà di parola. “Il problema – riporta la Stampa – è la deriva che lo scrittore non ha paura a ...

