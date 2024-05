Segre | Ricevo minacce pazzesche ma non sto a casa ad aspettare che mi si ammazzi

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – ", che ho ignorato per anni, perchè il silenzio mi sembrava la cosa migliore. Mi dicono di stare attenta, di stare a, di non andare, ma io sono attiva, a me piace vivere, stare con le mie amiche e i miei amici. Ho tante passioni, dovrei stare aad L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La russi a è pronta a citare in giudizio l’Ucraina di fronte alle Corti Internazionali per gli attacchi terroristici avvenuti sul suolo russo nei quali Kiev sarebbe coinvolta. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha fatto ...

Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche, gli odiatori vanno curati", l'intervento integrale - Liliana Segre: "Ricevo minacce pazzesche, gli odiatori vanno curati", l'intervento integrale - (Agenzia Vista) Milano, 13 maggio 2024 “Mi ritrovo a 93 e mezzo, quasi 94 anni a sentirmi dire ’stai attenta, perché fai la tua vita normale Stai a casa’. Io sono attiva, mi piace vivere, mi piace st ...