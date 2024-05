Milan - il giornalista paragona Conte a Maldini | poi la stoccata alla società …

L`intervista che Paolo Maldini ha rilasciato a Radio TV Serie A sta facendo discutere. Sia per quanto detto dall`ex Milan che per quanto rivelato...

Il noto giornalista ha dato aggiornamenti in merito al possibile trasferimento in estate dei Thiago Motta sulla panchina del Milan

Il noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando le motivazioni per cui il Milan non vorrebbe ingaggiare Antonio Conte

Le ultime notizie legate al futuro allenatore del milan. Torna a farsi largo il nome di Antonio Conte, che piace tanto anche al Napoli: il punto della situazione E' tornato prepotentemente di moda il ...

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' ...

Il centravanti rossonero andrà a Los Angeles: "Avrei voluto lasciare con un trofeo, sapete quanto sono competitivo. Ho dato tutto per questa maglia dal primo giorno" ...