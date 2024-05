LIVE – Virtus Bologna-Tortona 3-0 | gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:15 Nessun precedente tra la testa di serie n. 23 e L’azzurro , che prima di questo torneo vantava il 125° posto raggiunto lunedì scorso come best ranking. Gli infortuni lo avevano sempre privato ...

Fiorentina-Monza LIVE alle 20.45 - Fiorentina-Monza live alle 20.45 - Ultima chiamata per l`Europa. Fiorentina-Monza, in scena alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, è il match conclusivo della 36esima e terzultima giornata.

Quando inizia Petra 3 Dalle anticipazioni al cast, tutto sulla serie TV - Quando inizia Petra 3 Dalle anticipazioni al cast, tutto sulla serie TV - Dopo il successo delle prime due edizioni, Paola Cortellesi torna con Petra 3: dall'uscita alla trama, tutto sulla serie TV. Le indagini di Petra ...

One Piece, la star di Luffy non vede l'ora di girare queste 3 scene per il live-action - One Piece, la star di Luffy non vede l'ora di girare queste 3 scene per il live-action - Inaki Godoy ha le idee chiare sul futuro di One Piee: la star di Luffy sa bene quali scene non vede l'ora di girare ...