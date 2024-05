L’incredibile cifra di 86 milioni di sterline richiesta mentre il Bayern Monaco si rivolge all’Inghilterra alla ricerca del successore di Thomas Tuchel

(Di lunedì 13 maggio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilsi è rivoltoPremier Leaguedi un nuovo allenatore, secondo quanto riferito, solo per essere respinto da richieste di risarcimento allettanti.lascerà la carica di allenatore delal termine di una stagione difficile in cui ha ceduto il titolo della Bundesliga al Bayer Leverkusen, squadra da record di Xabi Alonso, prima di soffrire il crepacuore nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid. Molti grandi nomi sono stati collegati a uno degli incarichi da allenatore più ambiti d’Europa, incluso Alonso, ma ilto ex centrocampista del Liverpool ha invece deciso di restare. Julian Nagelsmann e Ralf Rangnick furono le ...

Minuto 88 della semifinale di ritorno di Champions League: il Bayern Monaco di Tuchel sta conducendo al Bernabeu una gara ben interpretata capitalizzando il gol di Davis e coprendosi il giusto, non rischiando più di tanto contro un Real che sta ...

Tuchel ha annunciato l'addio al Bayern Monaco lo scorso febbraio. Il club si è messo a caccia di un nuovo allenatore , ma non è riuscito a trovarlo ed ha dovuto incassare addirittura quattro rifiuti.Continua a leggere

Cronaca di un’impresa: il Bologna torna in Champions League dopo 60 anni - Cronaca di un’impresa: il Bologna torna in Champions League dopo 60 anni - I felsinei con due giornate di anticipo centrano un traguardo storico che mancava dal 1964, è un successo inaspettato ma per nulla frutto del caso ...

Champions, Vincic arbitra la finale Borussia Dortmund-Real Madrid: in squadra anche un italiano - Champions, Vincic arbitra la finale Borussia Dortmund-Real Madrid: in squadra anche un italiano - Grande attesa per la gara dell'1 giugno. Svelato il team completo che sarà a Wembley. Tutti i precedenti dello sloveno ...

BAYERN MONACO - Neuer: "La sconfitta contro il Real Madrid è difficile da digerire, il prossimo anno vogliamo la finale" - bayern monaco - Neuer: "La sconfitta contro il Real Madrid è difficile da digerire, il prossimo anno vogliamo la finale" - Al termine del match vinto per 2-0 contro il Wolfsburg, il portiere del bayern monaco Manuel Neuer ha parlato ai canali ufficiali della società: "La vittoria non è mai stata in dubbio - ha esordito il ...