Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari su Parigi 2024 | Voglio andarci per dare qualcosa a me e alla squadra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le Olimpiadi die una leggenda dellaitaliana comeaspira ancora ad essere tra le protagoniste. L’obiettivo è una quinta partecipazione per chiudere una carriera davvero da sogno. In un’intervista al sito ufficiale delle Olimpiadi, la classe 1990 si è espressa così sui Giochi a cinque cerchi: “Mi piacerebbe arrivarci, ma in un certo modo.essere competitiva seesserci, e sono la prima a dire che se non sono in forma è giusto che ci vada qualcun’altra se in quel momento è più competitiva di me. Se merito diesserci perché so di poter fareper me e per la“. Su tutte le difficoltà che sta ...