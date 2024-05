Regole globali per le banche su crypto rinviate di un anno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Slittano di un, a gennaio 2026, leinternazionali su come ledevono trattare le loro esposizioni verso gli attivi. La decisione è stata presa dal gruppo formato dai governatori dellecentrali e capo delle vigilanze (Ghos) che fa capo al comitato di Basilea. La decisione è stata presa per assicurare che tutti i componenti attuino le nuove norme fino in fondo e arriva dopo una consultazione avviata dallo stesso Ghos cui seguirà alla fine di quest'una ulteriore revisione. In particolare il quadro di, mira a preservare la stabilità finanziaria e promuovere un'innovazione respinsabile.

