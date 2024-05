CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 serve alla “T”, risponde in tuffo Napolitano ma nulla può sul cross vincente di dritto del cileno . match point. 30-30 Prima sulla riga di Jarry, RISPOSTA DI ROVESCIO D’INCONTRO DI NAPOLITANO ...

Napolitano indomito, ma vince Jarry: non ci sono più tennisti italiani agli Internazionali di Roma - napolitano indomito, ma vince jarry: non ci sono più tennisti italiani agli Internazionali di Roma - Stefano napolitano ha giocato un incontro splendido, ma è stato sconfitto in tre set da Nicolas jarry che vola agli ottavi ...

