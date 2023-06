Roland Garros 2023 | day 10 | nessuna sorpresa | sarà Djokovic-Alcaraz

(Di martedì 6 giugno 2023) Le attese per questo decimo giorno delnon sono state tradite. Con l’inizio dei quarti maschili e femminili i colpi da campione sui campi del circuito parigino non si sono risparmiati e le partite in programma hanno offerto spettacolo ed emozioni agli appassionati. Tuttavia, non ci sono state grandi sorprese e i favoriti sono approdati tutti al turno successivo. La giornata si è aperta con le due sfide femminili: Karolina Muchova ha superato Anastasia Pavlyuchenkova, finalista nel 2021, con il punteggio di 7-5 6-2, centrando la prima semifinale in carriera nello Slam su terra, la seconda a livello Major dopo quella dell’Australian Open 2021. Questo successo le garantisce il ritorno tra le prime venti tenniste del mondo e vale un riscatto importante dopo tutti i guai fisici che l’hanno colpita nell’ultimo periodo. ...

