Anziana uccisa col ferro da stiro a Milano | due ergastoli

La Corte d'Assise di Milano ha condannato all'ergastolo Mario Abraham Calero Ramirez, 45 anni e Carlos Gabriel Velasco Velasco, 23 anni, per l'omicidio di Fernanda Cocchi, l'ex sarta 90 enne,alla fine di ottobre 2021, dopo essere stata colpita alla nuca con un ferro da stiro, nel suo appartamento di via Ponte Seveso e poi rapinata di un paio collanine, un orologio, un anello e ...

Anziana uccisa in casa con un ferro da stiro per pochi euro, i due rapinatori condannati all’ergastolo Il Fatto Quotidiano

