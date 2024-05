Riforme - il giorno delle senatrici a vita Non posso tacere

(Di martedì 14 maggio 2024) AGI - "Non dubitobuone intenzioni della cara amica Elisabetta Casellati, ma poiché a mio giudizio il ddl Costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti, io non, e non voglio,". Liliana Segre è al suo posto, nell'Aula del Senato, e analizza nel dettaglio quelli che considera i punti deboli del premierato, allineandoli uno a uno. Non è sola, oltre a lei prenderà la parola anche Elena Cattaneo. Lei evoca "l''elefante nella stanza che oggi si finge di non vedere" e avverte che "non è solo ciò che è contenuto nel testo di riforma in discussione ma, a mio avviso, soprattutto quello che in quel testo non c'è, vale a dire la necessità di restituire forza, dignità e autonomia a un Parlamento indebolito". È unimportante quello di oggi, è la conclusione del secondo ...

Liliana Segre contro il premierato di Giorgia Meloni: «Drastico declassamento» - Liliana Segre contro il premierato di Giorgia Meloni: «Drastico declassamento» - In un acceso dibattito al Senato, la senatrice a vita Liliana Segre ha espresso la sua opposizione al progetto di legge sul premierato.

Liliana Segre contro il premierato voluto da Meloni: “Ci sono aspetti allarmanti, non posso tacere” - Liliana Segre contro il premierato voluto da Meloni: “Ci sono aspetti allarmanti, non posso tacere” - La senatrice a vita Liliana Segre, prendendo la parola in Senato durante il dibattito sul premierato, ha criticato duramente la riforma proposta dal governo ...

Liliana Segre contro il premierato: "Non posso e non voglio tacere: è una riforma allarmante" - Liliana Segre contro il premierato: "Non posso e non voglio tacere: è una riforma allarmante" - Liliana Segre fa sentire netto e chiaro nell'emiciclo il suo 'no' alla riforma Casellati, in cui ha ravvisato "aspetti allarmanti" su cui - ha detto - "non posso e non voglio tacere". Parole che ...