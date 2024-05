Elezioni Baronissi 2024 - Anna Petta | sbloccati i fondi di sviluppo e coesione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 14 maggio 2024) Comunali, La Candidata Sindaco: “Sbloccodi, vittoria per gli amministratori della Campania. La determinazione di centinaia di cittadini e l’impegno del Presidente De Luca portano alla vittoria per il futuro della nostra regione”. “La sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso di sbloccare idirappresenta un momento di speranza per l’intera regione e per tutti noi amministratori. La decisione del Consiglio di Stato è un riconoscimento del diritto inalienabile dei cittadini campani a poter usufruire di queste risorse vitali. È anche un segnale chiaro di assicurare tali disponibilità economiche per lodell’intero Mezzogiorno. La situazione critica che molti ...