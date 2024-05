Fabio Rovazzi si scusa per il finto furto del cellulare ma contrattacca | Danno d’immagine per Milano? Ma se non si vede neanche nel video

(Di martedì 14 maggio 2024) Dopo giorni di critiche e polemiche,siper ilpromozionale in cui ha inscenato ilin diretta social del suo. Almeno in parte. Le critiche al cantante sono piovute da più parti, a cominciare dagli utenti. Ma a pungere in modo particolare sono state quelle rivoltegli oggi direttamente dai pesi massimi della città di: prima l’assessore e recordman di voti del Pd Piefrancesco Maran, poi lo stesso sindaco Beppe Sala, che ha parlato di comportamento «arrogante» da parte di. Attacchi che hanno lasciato il segno, per il 30enne milanese doc che al secolo risponde al nome diPiccol. «Nelle ultime ore mi sono ritrovato al centro di una tempesta mediatica. ...

Rovazzi: 'Dispiaciuto per l'attacco del sindaco Sala' - rovazzi: 'Dispiaciuto per l'attacco del sindaco Sala' - Lo scrive sulle sue pagine social il cantante fabio rovazzi che è stato criticato, anche dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per avere finto il furto di un telefono per sponsorizzare il suo nuovo ...

Fabio Rovazzi al centro della bufera mediatica: le scuse per il finto furto a Milano - fabio rovazzi al centro della bufera mediatica: le scuse per il finto furto a Milano - Il cantante e youtuber fabio rovazzi si è ritrovato nelle ultime ore al centro di una tempesta mediatica. Attaccato da politici e giornalisti che lo hanno ...

Rovazzi e il “finto” furto dello smartphone a Milano, Sala al veleno: «Comportamento arrogante, fare il figo non funziona» - rovazzi e il “finto” furto dello smartphone a Milano, Sala al veleno: «Comportamento arrogante, fare il figo non funziona» - Quello di fabio rovazzi è stato «un comportamento arrogante». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il caso del cantante che per promuovere il suo nuovo disco ha finto il furto ...