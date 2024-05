Campi Flegrei - l’avvertimento di De Vito Ingv | Ci aspettiamo terremoti più fort - il bradisismo aumenta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 14 maggio 2024) Deve restare alta l’allerta aisecondo il direttore dell’Osservatorio vesuviano dell’, Mauro De. Intervenuto all’incontro pubblico nella X Municipalità di Napoli, Deha avvertito: «È possibile che si verifichinodi magnitudo più alta, non possiamo dirlo con precisione». Il sismologo ha ricordato che lo scorso settembre era stata raggiunta una magnitudo di 4.2. Si era trattato di un picco «massimo in 40 anni», ma che va considerato come «magnitudo medie, non alte, simili a quelle osservate nel 1982». Ilin aumento A proposito del, il sollevamento del suolo, Deha aggiunto che «è sui 20 millimetri al mese». Un dato in accelerazione, visto che «si è raddoppiato ...