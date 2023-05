Nuoto | nuova piscina olimpica a Livigno | Mornati e Pellegrini la inaugurano

... a Fukuoka, in Giappone , per i Campionati Mondiali World Aquatics (Tuffi,, Pallanuoto). Dal ... Completano la sequenza di eventi le grandi Produzioni Originali di Sky Sport: unapuntata di ...Sarà davvero unae bellissima occasione di promozione dei nostri territori attraverso la ... corsa in montagna, atletica, tennis,, torneo di pallanuoto per adulti, bambini e per disabili, ...... la pay tv che proprio oggi ha presentato laofferta estiva tra Nations League di calcio e volley, Europei con basket, pallavolo ed equitazione, cinque Mondiali tra, atletica leggera, ...

Nicolò Martinenghi: "Sarà un mondiale per sperimentare qualcosa ... Nuoto•com

L’olimpionico azzurro della maratona sarà spalla tecnica di Sky Sport nella rassegna iridata di Budapest: “Iapichino e Furlani i nomi nuovi, ok il trash talking degli sprinter” ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...