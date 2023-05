Erdogan di nuovo presidente | altri 5 anni per costruire la “nuova Turchia” Tra attivismo in politica estera e autoritarismo interno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Recep Tayyipè uscito vincitore dalle urne del 28 maggio. Con il 52,8 per cento di voti a suo favore, iluscente ha battuto lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, fermatosi al 47.9 per cento delle preferenze. L’affluenza però è stata più bassa rispetto al primo turno, passando dall’88 per cento al 85 per cento. Un dato importante e che ha probabilmente contribuito alla sconfitta di Kilicdaroglu, esponente del Tavolo dei sei, coalizione formata da sei diversi partiti che vanno dal centro-sinistra alla destra nazionalista. A non aver ripagato è stata con molta probabilità anche la virata nazionalista di Kilicdaroglu, che nel tentativo di accattivarsi i voti del terzo candidato ultra-nazionalista Sinan Ogan ha invece perso consenso nelle province curde. Comparando i risultati del primo e del secondo turno, l’opposizione ha vinto nelle stesse ...