L’Atalanta non vende sogni ma solide realtà Per la retorica invece è sempre una favola

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) La… non c’è un lieto fine alternativo perla. O la “Storia”, esse maiuscole a piacimento. “Opus Dea”, titola il Corriere dello Sport con enfasi giustificata dalla prima finale europea della squadra più fiabesca del calcio italiano dal tempo dei mussi volanti del Chievo in Champions League. Il racconto del prima e del dopo – ma anche del durante – di Atalanta-Marsiglia andata e ritorno è, in purezza, l’Italia parolaia, cialtrona, ampollosa ed enfatica. Gasperini è a fasi alterne eroe o villain. Ora siamo in piena fase fratello d’Italia, in luna di miele finché sconfitta non ci separi. Perché il calcio italiano sa usare i suoi asset, almeno nella narrazione che gli serve a galleggiare nella dimensione internazionale. E cosa c’è di meglio della premiata ditta Gasperini-Preziosi per ...