La Fondazione Musica per Roma presenta ‘Ballata per un amico’

(Di venerdì 10 maggio 2024) EVENTI ROMA – Una serata per Ernesto Assante, una maratona con ospiti, artisti e amici per ricordare il giornalista e criticole de ‘La Repubblica’ recentemente scomparso, che grande ruolo e presenza ha avuto nella programmazione e conduzione di appuntamenti all’Auditorium Parco della. È il 2005 quando insieme a Gino Castaldo inventa le Lezioni di Rock, un format nel quale storia e cronaca si fondono in un percorso guidato tra ascolti, video e parole, condotto dai due critici, che fanno così entrare il pubblico in un viaggio a ritroso e riscoprire, in una serie di ascolti selezionati e commentati, l’evoluzione di una, il rock, che non è mai stata soltanto, ma che ha portato con sé sogni e passioni, idee e progetti, immagini e avventure di diverse generazioni di giovani. E ancora nel 2017 ...

Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche, Uto Ughi ha mostrato uno straordinario talento fin dalla prima infanzia. All’età di sette anni si è esibito per la prima volta in pubblico ...

Quando vanno in scena la musica e la solidarietà - Quando vanno in scena la musica e la solidarietà - Si terrà domani sera, sabato 11 maggio a Varese, alle 21 nella Sala Estense del Palazzo Municipale, in via Sacco 5, un concerto intitolato “Uno Stradivari pe ...

Jesi Alla Fondazione Cardinaletti con il “Concertino burro e salvia” - Jesi Alla fondazione Cardinaletti con il “Concertino burro e salvia” - Tra gli appuntamenti anche quello dedicato al tema dell'antifascimo e gli interventi di Filippo Bartolucci e Rosalba Cesini ...

Musica per crescere Giovani talenti in festa - musica per crescere Giovani talenti in festa - Debutta al Brecht la produzione “Tony e Maria reloaded“: nuovi artisti sul palco con l‘Orchestra da Camera di Perugia e “Bolo” Rossini ...