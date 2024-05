Roma | in sella a scooter rubato tenta di scappare al controllo - arrestato 20enne

(Di venerdì 10 maggio 2024) CRONACA DI(Nova) – Dopo un inseguimento, gli agenti della polizia locale diCapitale, appartenenti al I Gruppo Centro Storico nei pressi di Piazzale Ostiense, hanno bloccato eun ragazzo di nazionalita’ egiziana di 20 anni. Il giovane era a bordo di un Piaggio Liberty, insieme ad un’altra persona, senza indossare il casco obbligatorio, quando ha messo in atto untivo di fuga, dopo non essersi fermato all’alt intimato dalla pattuglia. I due, dopo aver abbandonato il motorino, hanno cercato di fuggire a piedi, ma il conducente e’ stato raggiunto e bloccato dagli operanti, che hanno inoltre appurato la provenienza furtiva del mezzo. Nei confronti del ventenne e’ scattato l’arresto, poi convalidato dall’ Autorita’ Giudiziaria, per resistenza, lesioni e ricettazione. Gli agenti, che hanno dovuto ...

CRONACA DI Roma – Un 26enne , originario di Napoli e residente a Caivano, è stato arrestato per aver ruba to cinque collane d’oro . Il suo modus operandi consisteva nello strappare le catenine dal collo dei ragazzi mentre ballavano sulla pista da ...

Prete cappellano portava droga in carcere, arrestato. Don Maurizio Verlezza fermato dalla penitenziaria con le dosi in un pacco - Prete cappellano portava droga in carcere, arrestato. Don Maurizio Verlezza fermato dalla penitenziaria con le dosi in un pacco - Doveva essere un pacco contenente il necessario per i detenuti, invece all’interno c’era droga. Tanta. Lo stupore della polizia penitenziaria è stato enorme quando ha scoperto ...

Internazionali di tennis a Roma, Fognini e gli altri italiani: ecco il quadro dei qualificati al secondo turno – Programma - Internazionali di tennis a roma, Fognini e gli altri italiani: ecco il quadro dei qualificati al secondo turno – Programma - Tra partite sospese e ritiri inattesi, gli Internazionali di roma si preparano per il secondo turno della competizione. In campo tra oggi e domani ben 12 italiani. Dopo i ritiri di Sinner e di Berrett ...

In carcere l’isolamento è usato eccessivamente: oltre il 10% dei suicidi avviene in quelle celle - In carcere l’isolamento è usato eccessivamente: oltre il 10% dei suicidi avviene in quelle celle - Lo scorso marzo un giovane di 28 anni con problemi di tossicodipendenza, marchigiano di origine ma in carcere a Parma, si è appeso a un lenzuolo in una cella di isolamento. Solo, dentro quel baratro d ...