(Di venerdì 10 maggio 2024) Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez torneranno ancora una volta sullo schermo, insieme, per ildiblu ufficialmente in produzione.

Rosso, bianco & sangue blu: il sequel è ufficiale! - rosso, bianco & sangue blu: il sequel è ufficiale! - Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez torneranno ancora una volta sullo schermo, insieme, per il sequel di rosso, bianco & sangue blu ufficialmente in produzione.

Rosso, Bianco & Sangue Blu: Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez pronti per il sequel - rosso, bianco & Sangue Blu: Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez pronti per il sequel - Il tanto atteso e sperato sequel della commedia romantica LGBTQIA+ del 2023 rosso, bianco & Sangue Blu è ufficialmente in sviluppo per Amazon MGM Studios, con il ritorno delle star Nicholas Galitzine ...

Rosso, bianco e sangue blu 2, il sequel è ufficiale. Tornano Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez - rosso, bianco e sangue blu 2, il sequel è ufficiale. Tornano Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez - Se n’è parlato per mesi, e ora è ufficiale. Prime Video ha annunciato il sequel di rosso, bianco e sangue blu, rom-com queer tratta dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston, con il principe d’Inghilter ...