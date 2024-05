Presunta corruzione in Liguria | il governatore Toti va davanti al Gip

(Di venerdì 10 maggio 2024) Genova, 10 maggio 2024 – Il presidente della RegioneGiovanniarrestato martedì scorso perin un’inchiesta della procura di Genova (leggi qui) comparirà nel primo pomeriggioal gip Paola Faggioni per l’interrogatorio di garanzia. Per i magistrati il, ai domiciliari, avrebbe accettato da Aldo e Roberto Spinelli “le promesse di vari finanziamenti e ricevuto complessivamente 74.100 euro” e in cambio si sarebbe impegnato ad “agevolare” gli imprenditori per “trovare una soluzione” nella privatizzazione della spiaggia di Punta Dell’Olmo, per sbloccare l’iter di una pratica edilizia ferma negli uffici regionali e per “velocizzare e approvare” alcune delibere portuali a loro favore. Atteso (alle ore 14) al Palazzo di giustizia,non parlerà come ...

