Modena - malore per degli alunni dopo aver mangiato pomodori a scuola

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una trentina di bambini e una docente di due diversi istituti scolastici modenesi - le scuole elementari "Emilio Po" e "Galilei" - si sono sentiti male durante la ricreazione,deini per merenda. Il cibo - come riportano i media locali - è stato fornito nell'ambito del progetto alimentare del ministero dell'Agricoltura, "Frutta e Verdura a".

Una tragedia nella cittadina di Noto , comune in provincia di Siracusa, che ha visto la morte di una bambina di 10 mesi che ha ingerito della candeggina . In fase di accertamento le dinamiche dell'accaduto: la procura, infatti, ha aperto ...

Addio a Dennis Thompson degli MC5 - Addio a Dennis Thompson degli MC5 - È venuto a mancare all'età di 75 anni Dennis Thompson, batterista e membro fondatore degli MC5, oltre che ultimo componente ancora in vita della formazione originale del gruppo proto-punk di Detroit.

Ditonellapiaga pubblica l'album Flash: "Ora mi avvicino all'età adulta" - Ditonellapiaga pubblica l'album Flash: "Ora mi avvicino all'età adulta" - Un intruglio buono da ascoltare e forse anche da mangiare: così Margherita Carducci definisce il suo nuovo progetto discografico, un disco maturo, contemporaneo e ricco di suggestioni. L'INTERVISTA ...