Ippolito Piraino Infortunistica Stradale - Roma | Incidenti stradali grav - il risarcimento danni ai familiari

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lo Studiono esperto in pratiche e strategie efficaci per ottenere ilcompleto deisubiti, 10 maggio 2024. Ildeiconseguenti ad un incidentee non riguarda esclusivamente la persona danneggiata ma si estende anche ai suoi, quali vittime ‘secondarie’ dell’evento subito dal congiunto, ma le assicurazioni cercano

(Adnkronos) - Lo Studio Roma no esperto in pratiche e strategie efficaci per ottenere il risarcimento completo dei danni subiti Roma , 10 maggio 2024. Il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente Stradale grave non riguarda esclusivamente la ...

'Tuo figlio ha investito una donna incinta', scoperta truffa - 'Tuo figlio ha investito una donna incinta', scoperta truffa - Ennesima tentata truffa ai danni di un anziano. Vittima ... Poi, in un'altra telefonata, una presunta legale della donna investita chiede un risarcimento di 30mila euro. Ma per fortuna i truffatori ...

Il sinistro stradale realizzatosi in area privata - Il sinistro stradale realizzatosi in area privata - La questione inerente i sinistri in caso di risarcimento danni da incidenti automobilistici su aree private è tuttavia mutata a seguito della recente introduzione del decreto legislativo 184/2023 il ...

Spettacolo Polemiche Sanremo su John Travolta: la Rai chiede un risarcimento per pubblicità occulta - Spettacolo Polemiche Sanremo su John Travolta: la Rai chiede un risarcimento per pubblicità occulta - L'emittente pubblica italiana ha deciso di non erogare il compenso all'attore americano e ha intrapreso un procedimento legale per ottenere un indennizzo, in seguito alla sua performance durante la qu ...