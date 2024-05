Laika al confine con la Russia per la nuova opera Before it’s too late

(Di venerdì 10 maggio 2024)TOO, LADIALTRA FINLANDIA EOggi venerdì 10 maggio, nella cittadina finalndese di Imatra, alcon la, è apparsa ladidal titolo “TOO”. Il poster ritrae due funzionari, uno russo e uno dell’Alleanza Atlantica, disperati, con le mani tra i capelli e il viso protetto da una maschera antigas.ci proietta in un futuro distopico, ad escalation nucleare avvenuta, in cui entrambi gli schieramenti si rendono conto di aver distrutto l’umanità. L’artista, che in questi giorni si trova a Mänttä per la ...

Simeri Crichi, nuova segnaletica comunale foto - Simeri Crichi, nuova segnaletica comunale foto - È iniziata oggi, sulla 106, l’apposizione della nuova segnaletica stradale che definisce e chiarisce i confini del comune di Simeri Crichi. Prima non c’era e non mancavano le segnalazioni. E’ la ...

Il deserto dei tartari di Buzzati diventa un fumetto - Il deserto dei tartari di Buzzati diventa un fumetto - L'inchiostro delle pagine di quel libro si è trasformato in linee e chiaroscuri, le descrizioni sono diventate immagini, i pensieri e l'introspezione hanno preso una nuova forma, quella delle nuvole p ...