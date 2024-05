Pista ciclabile dal Castello di Santa Severa al Porto di Civitavecchia | via libera dalla Pisana

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 – La Regione Lazio ha dato il viaall’iter tecnico del progetto per la realizzazione di unalunga circa 25 km, che congiungerà ildialdi. Il costo totale per i lavori è di 3.326.000 euro e il contributo regionale sarà pari a 2.993.400 euro. La differenza della spesa verrà ripartita a carico dei Comuni interessati. “Questo investimento testimonia il nostro impegno nel promuovere infrastrutture turistiche e culturali di valore per il territorio”. Lo ha dichiarato Roberto Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’internazionalizzazione. “Lavorare a stretto contatto con i Comuni ...

