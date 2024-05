Papa Francesco | Non dimentichiamo i nonni - o sarà suicidio culturale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2024 "Il futuro non si costruisce solo facendo figli. Manca un'altra parte importante, i. Oggi c'è una cultura di nascondere i, mandarli nella casa di riposo. È cambiato un po' per la pensione, ma la tendenza è quella: scartare i. Per favore non dimenticate i. Isoli, iscartati. Questo è un. Abbiamo cura dei figli ma anche cura dei, è molto importante" lo ha detto, intervenendo agli Stati Generali della Famiglia all'Auditorium Conciliazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev