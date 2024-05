Traffico Roma del 10-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto permane in coda alsu via Flaminia per un incidente precedente dal Gra verso viale di Tor di Quinto trafficata anche la cassa con code a tratti tra la storta e Tomba di Nerone rimasto in mezzo in panne su via Pontina incolonnamenti a tratti tra Pomezia Castelno in direzione dell’EUR torniamo alsul Raccordo Anulare codini interna tra le uscite Cassia bis e Salaria in tangenziale rallentamenti e code da Nomentana a via dei Campi Sportivi in direzione dello stadio verso San Giovanni abbiamo file tra Prenestina e viale Castrense testa chiusa per tubature rotte via Maria Adelaide in prossimità di via Ferdinando Savoia deviazione delsu via Principessa Clotilde confermata la chiusura anche di via Giulio Aristide Sartorio tra via Ardeatina ...