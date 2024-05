OPPO Reno12 Pro potrebbe avere una CPU speciale e una funzione unica

OPPO Reno12 è stato protagonista nelle scorse ore di una nuova apparizione in Rete. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo OPPO Reno12 potrebbe avere una brutta sorpresa per quanto riguarda la CPU proviene da TuttoAndroid.

OPPO Reno 12 potrebbe avere un chipset Dimensity nuovo di zecca - oppo Reno 12 potrebbe avere un chipset Dimensity nuovo di zecca - Si parla già di oppo Reno 12 e 12 Pro: spuntano i primi leak e ci sono dettagli su specifiche, prezzo e uscita sul mercato.

Oppo Reno 12 e Oppo Pad 3, cosa sappiamo della nuova generazione - oppo Reno 12 e oppo Pad 3, cosa sappiamo della nuova generazione - La lineup di oppo Reno 12 e oppo Pad 3 circola sotto forma di rumor. Come saranno i prossimi smartphone e il nuovo concorrente di iPad

Android 15 Beta 1.2 già disponibile dopo pochi giorni - Android 15 Beta 1.2 già disponibile dopo pochi giorni - Google ha lavorato al nuovo aggiornamento di Android 15 per mesi, avendo rilasciato alcune build in anteprima per gli sviluppatori già mesi fa. Una delle vers ...