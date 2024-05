Sicurezza sul lavoro - vigili del fuoco e Nuove Acque collaborano con due simulazioni di interventi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Arezzo, 10 maggio 2024 – Due diverse esercitazioni programmate in collaborazione fra il Comando deideldi Arezzo e, si sono svolte nei giorni scorsi in due impianti di, a Cesa e Poggio Cuculo. Si è trattato della simulazione di duedi soccorso in luoghi confinati. La prima esercitazione si è svolta martedì 7 maggio presso il serbatoio pensile di Cesa nel Comune di Marciano della Chiana, dove idel, con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno simulato il recupero di una persona infortunata dalla sommità del serbatoio recuperandola con due manovre distinte, una con barella su teleferica e l’altra con calata con corsetto estirpatore specifico per il recupero in luoghi ...

Arezzo, 17 aprile 2024 – È stato inaugura to oggi, in località Ambra nel Comune di Bucine , il nuovo impianto di depurazione a servizio dell’intero agglomerato per una potenzialità di 1.200 abitanti equivalenti. Con la realizzazione dei collettori ...

Arezzo, 24 aprile 2024 – Per aiutare le famiglie economicamente svantaggiate e le famiglie numerose, Nuove Acque ha scelto di stanziare, anche per l’anno 2024, fondi propri in aggiunta al Bonus Sociale idrico previsto dall’autorità nazionale ARERA ...

