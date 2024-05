Il solito tempismo dei pm sul caso Toti e le ricadute sulla democrazia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilè esploso all’alba di una delicata campagna elettorale, e per una singolare coincidenza, pochi giorni dopo l’annuncio in pompa magna del governo di un proprio disegno di legge per una radicale riforma dell’ordinamento giudiziario. Chi scrive si limita a rilevare il punto, anche se condivide l’ottimo Francesco Cundari quanto alla stucchevolezza delle solite polemiche «a orologeria». C’è molto di più nel provvedimento di ben settecento pagine con cui la magistratura genovese ha interrotto definitivamente il governo di una regione importante, liberamente scelto dall’elettorato. Perché il punto forse più delicato è proprio questo: l’emissione di un provvedimento cautelare incide in modo anche irreparabile sul delicato processo con cui in unai cittadini scelgono i propri rappresentanti. E, infatti, il primo ...

