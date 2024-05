Matteo Falcinelli pestato dalla polizia Usa - gli amici di infanzia | Ragazzo tranquill - mai una rissa in vita sua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Spoleto (Perugia), 10 maggio 2024 – “è un viaggiatore, conosce il mondo, è stato in tanti paesi e sa come comportarsi, è uno non certo un attaccabrighe. Siamo tutti sconvolti per quello che gli è capitato”. Glidi unanon si danno pace, le immagini delle violenze subite da parte delladi Miami dal loro amiconon gli permettono di starei, “speriamo solo di abbracciarlo presto e che questo incubo non lo abbia cambiato per sempre”. Parlano da Spoleto (Perugia) i tredidello studente italiano arrestato la notte tra il 24 e il 25 febbraio le cui immagini - esclusive di QN - hanno ormai fatto il giro del mondo. ...