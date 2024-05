Pechino Express Sky e NOW - si conclude la stagione più vista di sempre

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ieri per la finalissima 530mila spettatori medi. Media stagionale 513mila spettatori, la più alta delle tre stagioni targate Sky: crescita del +15% rispetto a un anno faIncoronazione alla rocca di Sigiriya (Sri Lanka), seconda la coppia Italia Argentina Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, terze Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara PetrilloQuello che per molte settimane è stato un vero dominio si è confermato anche nella finalissima: Damiano e Massimiliano Carrara, la coppia dei Pasticcieri, hanno stravinto. I due fratelli lucchesi, star dell’arte dolciaria dapprima in America e poi anche in Italia, sono stati i primi a saltare sul tappeto rosso posto al traguardo finale della corsa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, posto alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lanka. Al secondo posto, la coppia Italia ...

I Pasticcieri vincono Pechino Express 2024: riassunto della finale - I Pasticcieri vincono pechino Express 2024: riassunto della finale - I tanti appassionati spettatori di pechino Express, in queste settimane in onda su Sky, stanno contando le ore, in attesa della finalissima prevista su Sky Uno… Leggi ...

Roma vince in tv ma passano le ‘aspirine’. Del Debbio ‘garantista’ batte Formigli - Roma vince in tv ma passano le ‘aspirine’. Del Debbio ‘garantista’ batte Formigli - Il match terminato con il pareggio ed il passaggio del turno del Bayer di Leverkusen grazie anche ad un autogol giallorosso ha avuto complessivamente 4,5 milioni circa di spettatori tra Rai1 e Sky, co ...

Vittoria dei Pasticcieri a Pechino Express 2024 - Vittoria dei Pasticcieri a pechino Express 2024 - Damiano e Massimiliano Carrara, noti come la coppia de I Pasticcieri, hanno trionfato nell'edizione 2024 di pechino Express. La coppia è arrivata per prima alla maestosa rocca di Sigiriya, in Sri Lank ...