Bundesliga | giornata 32 | campionato ancora aperto

(Di domenica 14 maggio 2023) Laresta aperta anche dopo la32. Bayern e Dortmund segnano tanti gol nei rispettivi match e mantengono un punto di distacco, a due turni dalla fine della stagione. Lipsia e Union Berlino avvicinano la qualificazione alla prossima Champions League, il Friburgo si assicura almeno un posto in Europa League ma puògiocarsela per il quarto posto. Corsa a quattro squadre per la sesta posizione.32: Bayern-Schalke 6-0, Dortmund-Gladbach 5-2 Bayern Monaco esagerato: netto 6-0 allo Schalke 04 e terza vittoria consecutiva che consente di mantenere la vetta della classifica. I Knappen si fermano dopo due successi di fila e scivolano al terzultimo posto. Vantaggio di Müller al 21’ con un sinistro all’angolino in area, raddoppia Kimmich al 29’ su calcio di rigore. ...

Ecco tutti i risultati della trentaduesima giornata di Bundesliga 2022/23 e la classifica. Bayern e Borussia continuano il duello a distanza.La 32a giornata di Bundesliga si è conclusa con l’importante successo casalingo del Lipsia sul Werder Brema, che consente ai ragazzi di Tedesco di prendersi momentaneamente il terzo posto del torneo.