Si rompe una giostra durante la festa patronale di San Severo | almeno 10 bambini feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Diverse persone, tra cui10, sono rimastilunedì sera a Sanin seguito alla rottura di unache si è staccata da supporto precipitando per alcuni metri. L’incidente è avvenutolain onore della Madonna del soccorso. In totale le persone ferite sarebbero una dozzina.5 persone in condizioni serie sono state trasportate in ospedale. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Sul posto, oltre ad alcune ambulanze del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.