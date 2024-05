Rai - Davide Di Pietro eletto in Cda in rappresentanza dei dipendenti

Davide Di Pietro è stato rieletto al secondo mandato come consigliere di Vigilanza Rai in quota dipendenti . Entrò per la prima volta in consiglio d'amministrazione a novembre, sostituendo il mai dimenticato Riccardo Laganà .Continua a leggere

