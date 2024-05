Bologna - Juventus 3-3 | il tabellino

Il video dei gol e degli Highlights di Bologna-Juventus , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Renato Dall’Ara i ragazzi di Thiago Motta partono a mille: dopo un minuto Freuler ha la grande ...

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Bologna-Juventus , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Renato Dall’Ara i ragazzi di Thiago Motta partono a mille: dopo un minuto ...

Fagioli torna in campo: il centrocampista rientra a Bologna dopo la lunga squalifica - Fagioli torna in campo: il centrocampista rientra a bologna dopo la lunga squalifica - La lunga attesa è finita. Nicolò Fagioli è tornato in campo a bologna: il centrocampista della juventus è subentrato nella ripresa, al minuto 71, prendendo il posto di Adrien Rabiot.

