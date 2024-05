Pagelle Bologna Juventus - i TOP e i FLOP del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 20 maggio 2024) I TOP e idelvalido per la 37esima giornata di Serie A 2023/24: lee i voti diI TOP – Per ilè stato dominante Calafiori. Il possibile futuro juventino – ma quanto costerà in più dopo stasera? – scopre una vena da goleador con una doppietta.