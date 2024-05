Bologna - Motta | Stagione bellissima Futuro? Parlerò con Saputo e comunicheremo la decisione

(Di lunedì 20 maggio 2024) “Abbiamo fatto unainsieme, abbiamo creato un bellissimo gruppo dove tutti hanno dato il proprio contributo perchè la squadra potesse giocare in questo modo e ottenere questi risultati”. Thiagoringrazia i suoi giocatori dopo la storica qualificazione in Champions ma resta abbottonato sul: “E’ un giorno di grande festa e dobbiamo godercela tutti insieme. Dine parleremo internamente col presidente e quello che decideremo loinsieme – le sue parole a Dazn dopo il 3-3 con la Juve – Adesso è il momento di godersi questa festa”. Per il tecnico italo-brasiliano “la cosa più importante è il rapporto che si crea con i giocatori, c’è rispetto fra di noi: loro rispettano le mie scelte, io il loro impegno. Se mi avessero detto a inizio anno ...

“Stiamo vivendo una stagione fantastica , oltre ogni aspettativa di inizio campionato, ed i ragazzi ne sono consapevoli. Proprio per questo non c’è nessuna pressione, viviamo questo momento in maniera serena“. Queste le parole di Claudio Fenucci , ...

