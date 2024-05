Neonato senza vita sulla nave da crociera - mamma in carcere per omicidio con due colleghe | Morto di stenti

Lo hanno trovato sul lettino a castello in una cabina, quella assegnata alla madre. Ormai privo di vita, arrotolato in alcuni lenzuoli. Quel bambino era nato da due giorni e ora il suo decesso...

Grosseto, neonato morto su nave da crociera: in carcere la madre accusata di omicidio - Grosseto, neonato morto su nave da crociera: in carcere la madre accusata di omicidio - E' una giovane filippina di 28 anni addetta alle pulizie: avrebbe tenuto nascosta la gravidanza. La nave è attraccata a Porto Santo Stefano ...

Neonato morto su nave, fermata la madre - neonato morto su nave, fermata la madre - 15.38 neonato morto su nave, fermata la madre La Procura di Grosseto ha fermato una donna con l'accusa di aver ucciso il bambino da lei partorito su una nave da crociera due giorni prima. La donna fa ...

Orrore in crociera: neonato morto in camera, forse di stenti. Tre arresti tra cui la madre - Orrore in crociera: neonato morto in camera, forse di stenti. Tre arresti tra cui la madre - La vicenda di Porto Santo Stefano, sulla Silver Whisper: sale il numero delle persone in custodia cautelare. Oltre alla donna filippina di 28 anni altre due persone che con lei dividevano l’alloggio ...