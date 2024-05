Scossa campi flegrei | a Napoli ricognizione dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024). Al lavoro anche i volontari della Protezione Civile nelle aree di emergenza.. Dal tardo pomeriggio di oggi è in corso uno sciame sismico nell’area deicon varie e ravvicinate scosse avvertite in città, con picco di magnitudo 4.4 alle ore 20:10.Idelsono inper monitorare la situzione mentre Volontari della Protezione Civile sono nelle aree di emergenza. a dare notizia una nota del Comune di. Insediato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), chiuse le scuole di ogni ordine e grado della IX e X Municipalità.ABC non segnala criticità alle reti idriche e fognarie.Nessun danno è stato segnalato ...