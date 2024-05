Bologna - Saputo | Faremo di tutto per trattenere Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) “diper. La Champions? Ancora non riesco a pensarci”. Lo ha detto il presidente del, Joeyintervenuto ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio interno per 3-3 contro la Juventus. “Una stagione bellissima, non avremmo mai pensato di essere in questa posizione all’inizio dell’anno. Peccato per il risultato di stasera, ma a parte questo è stata un’annata fantastica. La Champions League? Non riesco ancora a pensarci, adesso viene il difficile. Non ho mai avuto paura di mettere la faccia con i nostri tifosi, per me è sempre stato importante riportare ilnel grande calcio.di, ci incontreremo questa ...