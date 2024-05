Terremoto Campi Flegrei - scossa 4 4 | panico e gente in strada a Napoli Sciame sismico in corso Tende per la notte a Pozzuoli

(Di lunedì 20 maggio 2024)ai. La prima fortedi, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 19.51. L'epicentro in zona. Sono seguite...

Scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto per verifiche post-sismiche dopo il terremoto più forte degli ultimi 40 anni nella zona dei Campi Flegrei. - Scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto per verifiche post-sismiche dopo il terremoto più forte degli ultimi 40 anni nella zona dei campi Flegrei. - Numeri di contatto sono stati resi disponibili per segnalare danni o disagi. Il terremoto ai campi Flegrei ha generato un momento di apprensione e mobilitazione nelle città colpite, con le ...

Terremoto a Napoli, Campi Flegrei senza pace: è il sisma più violento - terremoto a Napoli, campi Flegrei senza pace: è il sisma più violento - Un'attesa di ritorno alla calma che s'è dimostrata vana. Un terza violenta scossa, alle 21.10 ha squassato i campi Flegrei. E dal Comune hanno deciso di allestire due tendopoli, una a piazza a Mare e ...