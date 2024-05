Venezia - Vanoli | Grande partit - ma piedi per terra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il tecnico delPaolocommenta il match contro il Palermo, valido per la semifinale di andata dei playoff di Serie B e terminato per 1-0: “Abbiamo fatto unaa, tosta, davanti a un grandissimo pubblico ed è solo una delle due. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, maperperché il Palermo farà di tutto per metterci in difficoltà, ma abbiamo un vantaggio, giochiamo a casa nostra. Cosa mi è piaciuto? Sono contento di Pierini, ha grandi potenzialità e ho sempre creduto nei sui mezzi. Non mi piace, invece, abbassare i ritmi. Dovremmo essere un po più bravi a palleggiare nella metà campo avversaria. In vista del ritorno dobbiamo stare attenti a noi stessi, quindi dobbiamo entrare in campo con la testa di chi vuole vincere”. SportFace.