Baby Reindeer - Fiona Harvey attacca nuovamente Gadd e Netflix | Hanno guadagnato milioni mentendo su di me

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 20 maggio 2024), fonte di ispirazione per il personaggio di Martha, ha minacciatodi fare causa a, Richarde ai produttori diha svelato nuovi dettagli della sua intenzione di fare causa aa causa della serieche Richardha creato ispirandosi alla sua esperienza "Martha", accusata di averlo stalkerato. La donna sostiene che vuole andare contro "tutte le persone chementito su di lei e usato la sua immagine per guadagnare molti soldi". Le critiche della "vera Martha" Nella seriesi racconta la storia di un comico in crisi, ...